Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta ilk galibiyetini aldı.
Kupada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikten sonra Amed Sportif Faaliyetler'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı'nda konuk olduğu Menemen Belediyespor'u Fernandao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.
Grupta ilk galibiyetine ulaşan ve puanını 4'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Grupta maçı eksik Gençlerbirliği 6 puanla ilk sırada yer alırken, 3 puanlı Menemen Belediyespor üçüncü, yine bir maçı eksik Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla 4. durumda bulunuyor.
Fernandao gollerini sürdürdü
Kupada Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımının tek golünü yine penaltıdan atan Fernandao, Menemen Belediyespor maçında da yine penaltıdan gol buldu. Golcü oyuncu, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından ligde de Gençlerbirliği karşısında 1 gol üretmişti.
Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında 29 Aralık Perşembe günü Menemen Belediyespor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Kupada İlk Galibiyetini Aldı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta ilk galibiyetini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta ilk galibiyetini aldı.