Fenerbahçe, Kupada Başkent Deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Kupada Başkent Deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

C Grubu'nda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Gençlerbirliği'nin 5 puan ardından ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe, yarınki müsabakadan galibiyetle dönmesi durumunda Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor maçının sonucunu beklemeden gruptan çıkmayı garantileyecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Puan durumu

Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda aldığı sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe: 1-1

Menemen Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0

TakımO G B M A Y Av. P
1. Gençlerbirliği 4 4 0 0 16 1 15 12
2. Fenerbahçe 4 2 1 1 9 3 67
3. Menemen Belediyespor4 1 0 3 2 11 -9 3
4. Amed Sportif Faaliyetler4 0 1 3 2 14 -12 1

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