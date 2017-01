Fenerbahçe, Kupada Başkent Deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.



C Grubu'nda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Gençlerbirliği'nin 5 puan ardından ikinci sırada yer aldı.



Fenerbahçe, yarınki müsabakadan galibiyetle dönmesi durumunda Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor maçının sonucunu beklemeden gruptan çıkmayı garantileyecek.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.



Puan durumu



Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda aldığı sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2



Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe: 1-1



Menemen Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1



Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0





Takım O G B M A Y Av. P 1. Gençlerbirliği 4 4 0 0 16 1 15 12 2. Fenerbahçe 4 2 1 1 9 3 6 7 3. Menemen Belediyespor 4 1 0 3 2 11 -9 3 4. Amed Sportif Faaliyetler 4 0 1 3 2 14 -12 1