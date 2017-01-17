Fenerbahçe, Kupada Başkent Deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
C Grubu'nda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Gençlerbirliği'nin 5 puan ardından ikinci sırada yer aldı.
Fenerbahçe, yarınki müsabakadan galibiyetle dönmesi durumunda Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor maçının sonucunu beklemeden gruptan çıkmayı garantileyecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Puan durumu
Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda aldığı sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe: 1-1
Menemen Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1
Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Gençlerbirliği
|4
|4
|0
|0
|16
|1
|15
|12
|2. Fenerbahçe
|4
|2
|1
|1
|9
|3
|6
|7
|3. Menemen Belediyespor
|4
|1
|0
|3
|2
|11
|-9
|3
|4. Amed Sportif Faaliyetler
|4
|0
|1
|3
|2
|14
|-12
|1