Fenerbahçe Kupa Voley'de Finale Yükseldi

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 1-3



Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3 - 1 mağlup eden Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.



Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini Sarı-lacivertliler 25-23, 22-25, 21-25, 23-25 önde tamamladı.



Bu sonuçla Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0'la eleyen VakıfBank'la final mücadelesine çıkacak.



Salon: Başkent Voleybol Salonu



Hakemler: Onur Hoşnut, Bülent Bozkurt



Eczacıbaşı VitrA: Nilay, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Hande, Thaisa, (Gülden (L), Neslihan, Maja, Simge).



Fenerbahçe: Ezgi, Kim, Dicle, Balkestein-Grouthue, Natalia, Eda, (Melis (L), Merve, Polen, Tomkom, Şeyma).



Setler: 1-3 (25-23,22-25,21-25,23-25)



Süre: 130 dakika (31', 31', 35', 33')



ANKARA / DHA (fotoğraflı)