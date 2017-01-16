TÜMÜ
Haberler Search
Fenerbahçe Kupa Voley'de Finale Yükseldi

Fenerbahçe Kupa Voley'de Finale Yükseldi

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 1-3Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3 - 1 mağlup eden Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Kupa Voley'de Finale Yükseldi

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 1-3

Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3 - 1 mağlup eden Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.

Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini Sarı-lacivertliler 25-23, 22-25, 21-25, 23-25 önde tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0'la eleyen VakıfBank'la final mücadelesine çıkacak.

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Onur Hoşnut, Bülent Bozkurt

Eczacıbaşı VitrA: Nilay, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Hande, Thaisa, (Gülden (L), Neslihan, Maja, Simge).

Fenerbahçe: Ezgi, Kim, Dicle, Balkestein-Grouthue, Natalia, Eda, (Melis (L), Merve, Polen, Tomkom, Şeyma).

Setler: 1-3 (25-23,22-25,21-25,23-25)

Süre: 130 dakika (31', 31', 35', 33')

ANKARA / DHA (fotoğraflı)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads