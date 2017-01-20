Fenerbahçe Kulübü, "Başımız sağolsun" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."



İSTANBUL / DHA