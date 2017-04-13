Fenerbahçe Korumaları, TVF Yöneticisinin Oğlunu Tartakladı

Milli takımın Kazakistan'la oynadığı maçın sonunda gazetecileri döven Fenerbahçe Korumaları, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA arasında oynanan voleybol maçının üçüncü setinde Voleybol Federasyonu yöneticisi Kurtaran Mumcu'nun oğlunu Barış'ı tartakladılar.

YUMRUKLAŞTILAR

Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Kurtaran Mumcu'nun oğluyla korumalar arasında protokol tribününde çıkan arbede yumruklaşmaya kadar vardı. Protokol tribününde oturan ve maçı izleyen Voleybol Federasyonu yöneticisi Kurtaran Mumcu'nun da dahil olduğu kavga araya giren polisler tarafından büyümeden yatıştırıldı.

(Hürriyet)