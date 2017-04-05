Fenerbahçe - Kayserispor Maçının Ardından

Fenerbahçe Teknik Direktör Advocaat: "İyi oynadığımızı düşünüyorum"



"Stoch önce kendisini eleştirsin"



Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın: "Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu"



Fenerbahçe Teknik Direktör Dick Advocaat, Kayserispor'u 3 - 0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Hollandalı çalıştırıcı, takımının iyi bir skor alabilmek için son derece konsantre bir görüntü sergilediğini ifade ederek, "Oyuncularım bugün futbol oynamaya çalıştılar. Hareketleri, topa dokunuşları iyiydi. Bu akşam iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum" dedi.



Ligin sonunda takımdan ayrılacak olmasına karşın yönetime takımla ilgili olarak rapor sunduğunu belirten Advocaat, Lens için de başkan ve yönetimle görüşme yaptığını sözlerine ekleyerek, "Lens için daha önce konuşup görüştük. Benim ne düşündüğümü biliyorlar ve ben de onların ne düşündüğünü biliyorum. Şu anda beklemek gerekiyor çünkü Lens, Sunderland'in oyuncusu. Kadroyla ilgili olarak yönetimle iki kez görüştük. Kulübün içindeki insanlar bu takımın nasıl daha iyi bir noktaya geleceğini ve nasıl gelişeceğini biliyor. Bu çok önemli" diye konuştu.



Türkiye macerası lig bittiği zaman sona erecek olan Advocaat, Türkiye'de kendisini futbol anlamında en çok şaşırtan konunun ne olduğu ile ilgili olarak sorulan bir soruya, "Ben başka konularla ilgili olarak burada bulunmuyorum, ben burada bu maçı konuşmak için bulunuyorum. Tüm saygımla söylüyorum şunu, bu maç diğer her şeyden daha önemli" yanıtını verdi.



Tecrübeli teknik adam, Miroslav Stoch'un kendisini eleştirdiği ve bu nedenle kadroya girmediği yönündeki soru üzerine, "Öncelikle ben gazeteleri okumuyorum ve bu nedenle beni eleştirmiş midir bilmiyorum. Eğer eleştirmesi gereken birisi varsa o da kendisidir. Yeterince iyi değilseniz kadroda değilsinizdir. Bir şey demiş midir bilmiyorum ama dediyse de umrumda değil. Kadroda olmayan oyuncular bir şekilde hocalarından memnuniyet duymuyordur. Ayrıca şöyle bir şey de var, eğer bir sorunu varsa bunu bana söylemeli, medyaya değil" şeklinde konuştu.



KAYSERİSPOR CEPHESİ



Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, ilk karşılaşmada alınan 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle bu maça konsantre olmanın zor olduğunu belirterek, "3-0'lık skor bu maçı amaçsız hale getirdi diyebiliriz. Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Kendi sahamızda oynayacağımız önemli bir lig maçımız var. Puan durumu bizim için çok sağlıklı değil. Puanlar alıp uzaklaşmak istiyoruz. Bireysel performanslar önemliydi. Sakatlık olmadığı için de memnunuz. Dar bir kadromuz var ve bizim için nispeten iyi bir hazırlık maçı oldu" ifadelerini kullandı.



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Teknik direktörlerin açıklamaları



HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA