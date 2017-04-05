Fenerbahçe-Kayserispor Maçından Notlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı.
Deplasmanda 3-0 yendiği rakibini rövanşta Ülker Stadı'nda ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaki 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Hollandalı teknik adam, kaleci Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Gregory van der Wiel ile Robin van Persie'nin yerine Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve Moussa Sow'a şans verdi.
Volkan Demirel 42 gün sonra sahalara döndü
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sakatlığını atlattı ve formasına kavuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar'la 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan sarı-lacivertlilerin kaptanı, 42 gün sahalardan uzak kalmıştı.
Kayserispor maçıyla tekrar sahalara dönen Volkan, kupa maçında ilk 11'de görev yaptı.
Sow haftalar sonra ilk 11'de
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'de 26 Şubat'ta oynanan Gaziantepspor maçında ilk 11'de oynayan Sow, daha sonra yapılan 5 resmi karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.
Emenike ve Karavaiev kadroda
Fenerbahçeli futbolcular Emmanuel Emenike ile Oleksandr Karavaiev, uzun bir süre sonra kendilerine maç kadrosunda yer buldu.
Emenike 45 gün, Karavaiev ise 59 gün sonra resmi bir maçta 18 kişilik kadroya dahil edildi.
Nijeryalı futbolcu Emenike 19 Şubat'ta ligde Kasımpaşa, Ukraynalı oyuncu Karavaiev ise kupada 5 Şubat'ta Beşiktaş maçlarında kadroya girmişti.
Van Persie dinlendirildi
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, dinlendirme amaçlı maç kadrosuna alınmadı.
Kardemir Karabükspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie, kupa rövanşında kadroda yer almadı.
Anadolu Ajansının 97. kuruluş yılı
Kayserisporlu futbolcular, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yılını kutladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi seremoniye "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankartla çıktı.
Kayserispor'da 7 değişiklik
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımında son maça göre 7 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Yalçın, son Antalyaspor maçına göre takımında büyük bir değişikliğe gitti.
Yalçın, cezalı Erkan Kaş'ın yanı sıra Muammer Zülfikar Yıldırım, Larrys Mabiala, Deniz Türüç, Raheem Lawal, Silvestre Varela ve Güray Vural'ı rövanşta ilk 11'de sahaya sürmedi.
Kayserispor'da bu isimlerin yerine Ali Ahamada, Samba Sow, Welliton Morais, Alain Traore, Joel Nguemo, Hakan Aslantaş ve Kana Bıyık şans buldu. Antalyaspor maçında oynayan Douglas Ferreira, Levent Gülen, Rajko Rotman ve Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında da forma giydi.