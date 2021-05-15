Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Fenerbahçe- Kayserispor maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Fenerbahçe'ın geçtiğimiz hafta Sivaspor yenilgisi ile Süper Lig'in 42. Haftasına 3. Sırada giren Fenerbahçe, Kayserispor'den şampiyonlukla ayrılmakta kararlı. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saa
Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Fenerbahçe- Kayserispor maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Fenerbahçe'ın geçtiğimiz hafta Sivaspor yenilgisi ile Süper Lig'in 42. Haftasına 3. Sırada giren Fenerbahçe, Kayserispor'den şampiyonlukla ayrılmakta kararlı. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in kritik mücadelelerinden Fenerbahçe- Kayserispor maçı 15 Mayıs Cumartesi (bugün) oynanacak.
FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Heyecanlı karşılaşmanın yaşanacağı Fenerbahçe- Yeni Malatya spor maçı 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'ta başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 3'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER!
Fenerbahçe
- Nazım
- Harun
- Serdar
- Caner
- Szalai
- Ozan
- Gustavo
- Sosa
- Mert Hakan
- Valencia
- Pelkas
Kayserispor
-ilhan
-Doğan
-Paz
-Avramovski
-Muhar
- Lennon
-Aziz Behich
-Henrique
-Attamah
-Kolovetsios
-Kvrzic