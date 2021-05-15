Fenerbahçe-Kayserispor maçı canlı izle! Fenerbahçe-Kayserispor canlı anlatım linki
Fenerbahçe-Kayserispor maçı canlı izle! Fenerbahçe-Kayserispor canlı anlatım linki merak ediliyor. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur sorusunun detaylarını derledik. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray 81'er, Fenerbahçe ise 79 puanda girdi. Şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım Cumartesi günü belli olacak. Şampiyonu averaj belirleyebilir.
Son maçında Sivasspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe ise bu mücadeledeki yenilgi ile şampiyonluk şansını tepmişti. Matematiksel olarak şansı devam eden Fenerbahçe, Kayserispor maçından 3 puan alarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenilmesini bekleyecek.
Sarı lacivertli takımda cezalı Gökhan Gönül'ün yanı sıra sakatlıkları süren Perotti, Sinan, Altay ve Nazım Sangare maçta forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İki ekibin karşı karşıya gelecekleri Süper Lig müsabakası 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynanacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'ndaki maç Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
KAYSERİ FB MUHTEMEL 11
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Aziz, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Muğdat, Alibec
Fenerbahçe:Harun, Tisserand, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Valencia
20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak. Aynı saatte başlayacak Göztepe-Beşiktaş ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının canlı skorları da bu sayfada olacak.