Fenerbahçe - Kayserispor: 3 - 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Sarı-lacivertliler yarı finale yükseldiFenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Medipol Başakşehir olduZiraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Kayserispor'u her iki maçta da 3-0 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe - Kayserispor: 3 - 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Sarı-lacivertliler yarı finale yükseldi

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Medipol Başakşehir oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Kayserispor'u her iki maçta da 3-0 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan rövanş maçında Fenerbahçe'nin gollerini 31. dakikada Aatif Chahechouhe, 35. dakikada Josef de Souza ve 83. dakikada Volkan Şen kaydetti.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi ise Akhisar Belediyespor'u eleyen Medipol Başakşehir oldu. Yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta oynanacak.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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