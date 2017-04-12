Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'ya Gitti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde yer alacağı Dörtlü Final için Rusya'ya gitti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde yer alacağı Dörtlü Final için Rusya'ya gitti.
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 14-16 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek sarı-lacivertli takım, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu şehre hareket etti.
Tam kadro olarak Rusya'ya giden sarı-lacivertliler, 14 Nisan Cuma günü ev sahibi UMMC Ekaterinburg'la finale çıkma mücadelesi verecek.
Fenerbahçe, Rus temsilcisini elemesi durumunda 16 Nisan Pazar günü finalde Dinamo Kursk (Rusya)-USK Prag (Çekya) galibiyle karşılaşacak.
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