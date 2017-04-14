Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Finalde!

Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg: 70 - 61 Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonunun ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan Fenerbahçe, Rus ekibini 70-61 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Finalde!

Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg: 70 - 61 

Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonunun ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan Fenerbahçe, Rus ekibini 70-61 mağlup ederek finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçında, Dinamo Kursk-USK Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

EKATERİNBURG / DHA

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