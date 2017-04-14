Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Finalde!
Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg: 70 - 61 Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonunun ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan Fenerbahçe, Rus ekibini 70-61 mağlup ederek finale yükseldi.
Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg: 70 - 61
Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonunun ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan Fenerbahçe, Rus ekibini 70-61 mağlup ederek finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçında, Dinamo Kursk-USK Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
EKATERİNBURG / DHA