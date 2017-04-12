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Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Hazırlık Maçında Karşılaşacak
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Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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