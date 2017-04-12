Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Hazırlık Maçında Karşılaşacak
Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: Dunya.com
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