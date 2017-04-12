Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve basın mensupları ile taraftarlara kapalı tutulacak.

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