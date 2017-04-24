Fenerbahçe İki Fire Verdi!

Maç boyu sarı-kırmızılı taraftarların protestolarına hedef olan Volkan Demirel, son dakikalarda oyunu geciktirdiği için sarı kart gördü. Tecrübeli file bekçisi ile birlikte sarı kart gören Robin van Persie de cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki isim, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



TELEFON ATTILAR



G.Saray taraftarı uzun süre küfür ettiği Volkan'ın koruduğu kaleye yabancı madde yağdırdı. Telefon bile vardı.



(Sabah)