Fenerbahçe, Hull City'den Van Der Wiel İçin Gelen Teklifi Reddetti

Fenerbahçe Yönetimi, Van der Wiel'i bonservisiyle satmak ve oyuncudan kurtulmak istiyor. Hollandalı da 14 milyon Euroluk toplam kontratı sebebiyle kulüple bağlarını koparmaya yanaşmıyor. Wiel'in kiralık olarak Premier Lig'de sezonu geçirmeyi kabul ettiği ancak sarı-lacivertli kulübün de bu seçeneğe yanaşmadığı bildirildi.

BONSERVİSİYLE VERMEK İSTİYOR

Yönetim, Hollandalı oyuncunun sadece bonservisiyle ayrılabileceğini İngiliz ekibine iletti. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın Van der Wiel'e yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle çok kızgın olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, futbolcu için bugüne kadar ödediği peşinat, garanti ücret ve maç başlarını kurtarmanın hesaplarını yapıyor. Wiel ise buna yanaşmıyor ve kontratının yarısı olan 7 milyon Euro'nun verilmesi durumunda ayrılabileceğini belirtiyor.

(Skorer)