Fenerbahçe Hazırlık Maçında Partizani Tiran'ı 3-1 Yendi

Antalya'da ligin ikinci devresinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçları ile Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki zorlu karşılaşmalara hazır olmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin Antalya kampındaki ikinci rakibi Arnavut temsilcisi Partizani Tiran'dı.

8 DAKİKADA SKOR 2 OLDU

Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu ve henüz dakikalar 5'i gösterdiğinde Ozan Tufan'ın güzel golüyle durumu 1-0'a getirdi. Hazırlık döneminin en formda isimlerinden biri olan Brezilyalı golcü Fernandao bu kez 8. dakikada 2-0'a getirdi. Golün asistini yeni transfer Karavaev yaptı.

Bu dakikadan sonra maçtaki tempo düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

KÖYBAŞI SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin 2. yarısında da Fenerbahçe güçsüz rakibi karşısında oyunu domine eden taraftı. 81. dakikada Caner Koca'nın ortasını Partizani defansı uzaklaştıramadı, topu önünde bulan İsmail Köybaşı topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi.

Savunmanın bir anlık dalgınlığı ile nadir Partizani ataklarından biri geçekleşti ve 83. dakikada Ekuban durumu 3-1'e getirdi. Maç da bu skorla bitti.