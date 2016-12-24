Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa'ya Yeniden Teklif Götürecek

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan Milan'ın Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın Türkiye'ye dönmek istememesi nedeniyle rotasını yeniden Hatem Ben Arfa'ya çevirdi.

DRAXLER GELDİ FORMA GİTTİ

Sezon başında Nice'ten ayrılınca teklif götürülen Fransız futbolcu, tercihini PSG'den yana kullanmıştı. Düzenli ilk 11 şansı bulamayan yıldız oyuncu, Paris ekibinin Wolfsburg'tan Alman Julian Draxler'i kadroya katmasıyla beraber formayı unutacak gibi görünüyor.

TEKRAR NABIZ YOKLANACAK

Fenerbahçe, Ocak ayı transferi için Hatem Ben Arfa için yeniden nabız yoklayacak ve Fransız futbolcuyu takıma katmak için somut adımlar atmaya çalışacak.