Fenerbahçe - Hatay Bşb: 103-76
Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 21. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediye ile karşılaştı.
Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 21. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediye ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 103-76 kazanarak puanını 43'e yükseltti.
Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi.
Bu arada Fenerbahçe'de Başantrenörlük görevine getirilen Fırat Okul, bu maçın erteleme maçı olması sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Hakemler: Ergin Sarı, Abdullah Koputan, Ali Köseoğlu
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 8, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Tuğçe Canıtez 9, Parker 19, Lavender 13, Quigley 20, Esra Ural 2
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 17, Snytsina 20, Hurst 11, Stankovic 6, Devran Tanaçan Bostancı, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 18, Gamze Takmaz, Melike Tuğba Oral 4, Nuran Tutsak
1. Periyot: 29-24
Devre: 54-44
3. Periyot: 79-55
İSTANBUL / DHA