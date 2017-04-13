Fenerbahçe-Gaziantep Basketbol Maçı Dolayısıyla Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Gaziantep Basketbol maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'da Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe ile Gaziantep Basketbol takımı arasında oynanacak Spor Toto Basketbol Süper Ligi maçı sebebiyle saat 17.30'dan itibaren Ihlamur Sokak'ta Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.



Bu kapsamda, Sarı Mimoza ile Leyla sokaklar ile Halk Caddesi'nden Ihlamur Sokağı'na da trafik akımı verilmeyecek. Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak'a yönlendirilecek.



Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek. - İSTANBUL