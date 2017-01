Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank Maçının Ardından

Hakan TARHAN-İstanbul-DHA Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 85-80 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, son dönemde kaybettikleri maçlarda da çok iyi oynadıklarını



söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti



Özellikle ilk devre mükemmel oynadık. İki gün önce oynadığımızMaccabi FOX maçının bir benzerini, burada Fenerbahçe deplasmanında yaşadık.İkinci yarı, Fenerbahçe daha agresif bir oyun ortaya koydu ve top kayıplarıyapmamıza sebep oldu. Fitipaldo'nun faul problemine girmesiyle sıkıntı yaşadık vehücumda zorlanmaya başladık. Daha fazla sayı yememize rağmen iyi savunmayaptığımızı düşünüyorum.Maçı son topa kadar götürdüklerini vurgulayan Ataman, O bölümegelinceye kadar erken atışlar yaptık. Ali Muhammed de son anlarda klasik birüçlük attı. Pleiss'ın yorulmuş olması, o atışı engelleyememesine neden oldu. AliMuhammed'in atışı isabetli olunca, Micov'un da zorlamasıyla maçı kaybettik.Oyuncularımı bu atmosferde çok iyi basketbol oynadıkları için kutluyorum. Bu ligeyakışan bir takım olduğumuzu gösterdik. Kaybettiğimiz maçlarda da iyi birperformans ortaya koyuyoruz. değerlendirmesinde bulundu.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe başantrenörü Obradovic, Galatasaray Odeabank'ın, iki gün önce Maccabi FOX'a karşı çok iyioynadığını belirterek, şunları kaydettiMüthiş özgüvene sahip bir takıma karşı oynadık. Rakibimizi tebrikediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Bizim için çok farklı iki yarıydı. İlkdevrede rakibimiz her konuda mükemmeldi, 18 asistleri vardı. Bu da bizimsavunmamızın çok kötü olduğunu gösteriyordu. Neredeyse bütün şutlarını sayıyaçevirdiler. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik.



Deneyimli başantrenör, mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutlayarak, Maçın son anlarında moladan sonra Ali Muhammed her zaman yaptığıklasik atışlardan birini buldu. Güzel bir savunmayla da karşılaşmayı kazanmayıbaşardık. İkinci yarıda maç o noktaya gelene kadar oyuncularım çok iyi mücadeleettiler. Zor bir anda karakterlerini gösterdiler. Önümüzde çok uzun bir yol var. Çok fazla maç oynayacağız. İki gündebir maç oynamak gerçekten kolay değil. Benim adıma çok güzel bir maçtı. Bununiçin 2 takıma da teşekkür ediyorum. Eminim basketbolseverler bu akşam çok keyifaldı. Bizim için taraftarsız maçın hiçbir anlamı yok. Taraftarlara sağladıklarıatmosfer için teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu.