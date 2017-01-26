Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank: 85-80

DHASalon: Ülker Sports ArenaHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)Fenerbahçe: Ali Muhammed 17, Nunnally 5, Kalinic, Datome 14, Vesely 20, Bogdanovic 14, Sloukas 9, Antic, Ahmet Düverioğlu 6Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 5, Sinan Güler...

Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank: 85-80

İSTANBUL-DHA

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 17, Nunnally 5, Kalinic, Datome 14, Vesely 20, Bogdanovic 14, Sloukas 9, Antic, Ahmet Düverioğlu 6

Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 5, Sinan Güler 17, Schilb 21, Micov 14, Pleiss 9, Göksenin Köksal 1, Diebler 6, Daye, Tyus 7

1. Periyot: 19-27

Devre: 41-54

3. Periyot: 64-66

Beş faulle çıkan: 36.25 Fitipaldo (Galatasaray Odeabank)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyondaki 13. galibiyetini aldı. Galatasaray Odeabank ise 14. mağlubiyetini yaşadı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

3
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads