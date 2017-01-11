Fenerbahçe, Galatasaray'ın İstediği Kaan Ayhan'la Anlaştı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süre istediği bir yıldızı renklerine bağlayarak ocak transferindeki flaş adımını attı. Sarı-Lacivertliler, son dönemde A Milli Takım formasını da giymeye başlayan gurbetçi Kaan Ayhan'ı bitirdi. 22 yaşındaki futbolcu için Fener'in Fortuna Düsseldorf'a 1 milyon Euro (4 milyon TL) bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kanarya'nın yeni yıldızının normalde hafta başında Türkiye'ye ayak basacağı, ancak birçok transfer gibi kötü hava koşullarına takıldığı belirtildi. Kaan Ayhan'ın en kısa zamanda gelip 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

ADVOCAAT'IN YENİ JOKERİ

1.85 boyundaki Kaan Ayhan'ın asıl mevkisi stoper, ancak hem sağ bekte hem de ön libero bölgesinde oynayarak fark yaratıyor. Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 10 lig maçına çıkan milli yıldız 1 gole de asistiyle katkı sağladı. Fenerbahçe'nin yeni transferini hocası Dick Advocaat'ın 'joker' olarak kullanıp yavaş yavaş 'ideal kadroda' kendisine yer açması bekleniyor.

ALTYAPISI SCHALKE

Almanya'da Schalke altyapısında yetişen Kaan Ayhan, daha sonra kiralık olarak E.Frankfurt'a gitti. Sonra tekrar Schalke'ye dönen genç futbolcuyu Fortuna Düsseldorf bonservisiyle birlikte aldı. Terim'in ve kurmaylarının yakından takip ettiği gurbetçilerden biri olan 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'a yükselerek zirvelerinden birini yaptı.

(Fanatik)