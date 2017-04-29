Fenerbahçe, Galatasaray'ı Farklı Yendi

Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Serisi ilk maçında Galatasaray'ı konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler maçı 83-61 gibi 22 sayılık farkla maçı kazandı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, serinin ikinci maçında Galatasaray'ı 2 Mayıs Salı günü bir kez daha konuk edecek. Seride üç maçı kazan takım finale çıkacak. - İSTANBUL