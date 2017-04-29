Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile Geçti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ikinci maçında Galatasaray'ı konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçın setlerini; 25-20, 25-23 ve 25-21 önde tamamlayan sarı kanaryalar maçı, 3-0 kazandı ve seride rakibine 2-0'lık üstünlük kurdu. Serinin üçüncü maçı, Burhan Felek Spor Salonu'nda 2 Mayıs Salı günü oynanacak. - İSTANBUL