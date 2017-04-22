Fenerbahçe Finalleri Garantiledi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Fenerbahçe, grupta üçte üç yaptı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Fenerbahçe, grupta üçte üç yaptı. Şampiyonadaki günün son maçında Kazan Belediye Spor'u 76-49 yenen Fenerbahçe finalleri garantiledi.
İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçını da kazanarak final biletini aldı. Şampiyonadaki günün son maçında Kazan Belediye Spor'u 76-49 yenerek final biletini alan Fenerbahçe, 24 Nisan Pazartesi günü gruptaki son maçında Kocaeli Basket takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu maçı kaybetse dahi finallere katılmaya hak kazandı. - HATAY