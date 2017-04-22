Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Fenerbahçe, grupta üçte üç yaptı. Şampiyonadaki günün son maçında Kazan Belediye Spor'u 76-49 yenen Fenerbahçe finalleri garantiledi.



İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçını da kazanarak final biletini aldı. Şampiyonadaki günün son maçında Kazan Belediye Spor'u 76-49 yenerek final biletini alan Fenerbahçe, 24 Nisan Pazartesi günü gruptaki son maçında Kocaeli Basket takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu maçı kaybetse dahi finallere katılmaya hak kazandı. - HATAY