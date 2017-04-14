Fenerbahçe Finalde
Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da UMMC Ekaterinburg'u 70-61 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi.
Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da UMMC Ekaterinburg'u 70-61 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi. Fenerbahçe 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçında, Dinamo Kursk - USK Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Divs Arena
Hakemler: Jasmina Juras xx, Michele Rosi xx, Marko Vuckovic xx
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 4, Quigley xxx 17, Lavender xxx 21, Parker xx 4, Verameyenka xxx 13, Gruda x 5, Ayşe Cora x, Pelin Bilgiç xx 6, Esra Ural x, Melis Gülcan xx, Melisa Korkmaz xx
Başantrenör: Fırat Okul
UMMC Ekaterinburg: Toliver xx 7, Nolan xx 2, Taurasi xxx 26, Lyttle xx 6, Griner xx 7, Meesseman x 2, Baric xxx 11, Torrens x, Vieru xx, Arteshina x
Başantrenör: Olaf Lange
1. Periyot: 10-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 28-33 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 49-46 (UMMC Ekaterinburg lehine)
Beş faulle çıkan: Verameyenka (Fenerbahçe)
(İHA)