Fenerbahçe Finalde
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 70-61 yenerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 70-61 yenerek finale yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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