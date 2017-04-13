Fenerbahçe, Final İçin Parkeye Çıkıyor

Fenerbahçe'nin da yer aldığı Euroleague Kadınlar Final-Four heyecanı yarın Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde başlayacak. Sarı-lacivertliler, final için yarın UMMC Ekaterinburg ile karşı karşıya gelecek.



Euroleague Kadınlar'da Final-Four yarın başlayacak ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçları ile sona erecek. Karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Final-Four'da Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag yer alacak. Fenerbahçe, yarın TSİ 17.00'de UMMC Ekaterinburg mücadele edecekken, Dinamo Kursk ile USK Prag ise TSİ 19.30'da karşılaşacak. - İSTANBUL