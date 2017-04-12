Fenerbahçe Final-Four Için Yola Çıktı
Kadınlar Euroleague Final Four'unda mücadele edecek Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'ya hareket etti.
Kadınlar Euroleague Final Four'unda mücadele edecek Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'ya hareket etti. Rusya'nın Eketarinburg kentinin ev sahipliğinde, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar Euroleague Final Four'unda mücadele edecek olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu ülkeye hareket etti. Sabah saatlerinde Fenerbahçe Ülker Spots Arena'da tam kadro olarak toplanan sarı-lacivertliler, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Ekatrinburg'a hareket etti.
(İHA)
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