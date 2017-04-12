Fenerbahçe Final-Four Için Yola Çıktı

Kadınlar Euroleague Final Four'unda mücadele edecek Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'ya hareket etti. Rusya'nın Eketarinburg kentinin ev sahipliğinde, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar Euroleague Final Four'unda mücadele edecek olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu ülkeye hareket etti. Sabah saatlerinde Fenerbahçe Ülker Spots Arena'da tam kadro olarak toplanan sarı-lacivertliler, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Ekatrinburg'a hareket etti.



(İHA)