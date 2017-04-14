Fenerbahçe, Fıba Kadınlar Avrupa Ligi'nde Finalde

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 70-61 yenerek finale yükseldi.



Dörtlü Final'deki ilk maçında organizasyona ev sahipliği yapan UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 33-28 geride bitirdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili bir mücadele ortaya koyan sarı-lacivertli takım, kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunan ve şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen rakibi karşısında, salondan 70-61 galip ayrıldı ve ilk finalist olmayı başardı.



Sarı-lacivertli takımın teknik heyet ve oyuncuları, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in de izlediği karşılaşmanın ardından saha içinde galibiyeti kutladı.



Fenerbahçe, Rusya'nın Dinamo Kursk takımı ile Çekya'nın USK Prag ekibi arasında yapılacak diğer yarı final karşılaşmasının galibi ile 16 Nisan Pazar günü final oynayacak. UMMC Ekaterinburg ise söz konusu eşleşmenin mağlubu ile üçüncülük için karşılaşacak.



Fenerbahçe 3. kez finalde



Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üçüncü kez final oynayacak.



Ligde üst üste 6. kez en iyi 4 takım arasına yer alan sarı-lacivertli ekip, daha önce 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında da final oynamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamıştı.



Bu iki finali de Ekaterinburg'da oynayan Fenerbahçe, ilkinde şampiyonluğu UMMC Ekaterinburg'a, ikincisinde de Galatasaray'a kaptırmıştı.



Avrupa Ligi'ni geçen sezon (2015-2016) üçüncü tamamlayan sarı-lacivertli takım, 2011-2012 ile 2014-2015 sezonlarında ise dördüncü olmuştu.



Galibiyetin mimarları Lavender ve Quigley



Fenerbahçe'de, sergiledikleri etkili performansla Jantel Lavender ve Alexandria Quigley galibiyette önemli rol oynadı.



Takımının en skorer ismi olan Lavender attığı 21 sayının yanı sıra 10 da ribaunt alarak "double-double" yaptı.



Maçın kritik anlarında attığı basketlerle dikkati çeken Quigley ise 17 sayı kaydetti.



Bu arada Fenerbahçe, ribauntlarda rakibine 47-27 üstünlük sağladı.



Fırat Okul ile doludizgin



Fenerbahçe, Fırat Okul'un başantrenörlüğe getirilmesinden sonra çıktığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray karşısında alınan yenilgiden sonra Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, bu göreve Fırat Okul getirilmişti.



Fırat Okul'un göreve gelmesinden sonra ligdeki 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, genç teknik adamla çıktığı ilk Avrupa Ligi müsabakasını da kazanmayı başardı.



UMMC Ekaterinburg'a Taurasi'nin performansı yetmedi



UMMC Ekaterinburg'da ABD'li oyuncu Diana Taurasi'nin skorer performansı galibiyet için yetmedi.



Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da formasını giyen Taurasi, attığı 26 sayıyla müsabakanın en skorer ismi oldu.