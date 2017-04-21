Fenerbahçe Fark Attı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakasında evsahibi takım pozisyonunda olan İKEM Koleji'ni 29 sayı farkla 65-33 yendi.



İskenderun Kapalı Spor Salonunda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final B Grubu maçında şampiyonanın favorilerinden olarak gösterilen Fenerbahçe, İKEM Koleji'ni farklı yendi. İskenderun'un seyircisini de arkasına alan İKEM Koleji, favori takımlardan olan Fenerbahçe Kız Basketbol takımına 65-33'lük sonuçla mağlup oldu.



Fenerbahçe Kız Basketbol takımı bu sonuçla 2. galibiyetini alırken günün diğer sonuçları ise şu şekilde sonuçlandı:



İstanbul Üniversitesi 80 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 43



Çankaya Üniversitesi 71 -Basketbolu Destekleyenler Gençlik 37



İnanç Spor 30 -Polisgücü Spor 68



Adana Aski Spor 60 -Kocaeli Basket Spor 52



Mersin Büyükşehir Belediye Spor 45 - Van Erdemit Belediye 65



Çerkezköy Belediye Spor 63 -Bağlar Belediye Spor 42



Gündoğdu Red Dolphins 52 -İzmir Banvit Basket 66



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 73 -Rize Belediye Spor 51



Beşiktaş Kız Basketbol Takımı 65 -Galatasaray 53 - HATAY