Fenerbahçe Eski Yöneticisinden Aziz Yıldırım'a Gönderme

FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Adanaspor maçı sonrası Türk futbolundaki düzeni, hakemleri ve federasyona yönelik yaptığı eleştirilere eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Koray'dan göndermeli bir yanıt geldi. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası hakemlere tepkisi



Eski Fenerbahçe yöneticisi ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Selim Koray, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına karşılık "Bunlar mazaret değil. Masallara devam." dedi.



Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Koray, Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçında hakemlere yönelik yaptığı eleştirilerin ardından farklı sözler sarfetti.



"BEŞİKTAŞ GEÇEN YIL STATSIZ ŞAMPİYON OLDU"



Selim Koray sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe liderin 7 puan gerisinde ve kötü futbol oynuyor. Sadece bugün değil. Yıllardır kötü oynuyor. Hakemler, TFF vesaire bunlar mazeret değil. Bir golde 4 hatalımız var. Sonra da suçu hakemlere atıyoruz. Masallara devam. Seyircinin stada gitmemesi de mazeret değil. Geçen yıl Beşiktaş statsız şampiyon oldu. Bu sene de lider Başakşehir 3.000 seyirciye oynuyor." ifadelerini kullandı.



