FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Adanaspor maçı sonrası Türk futbolundaki düzeni, hakemleri ve federasyona yönelik yaptığı eleştirilere eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Koray'dan göndermeli bir yanıt geldi. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası hakemlere tepkisi
Eski Fenerbahçe yöneticisi ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Selim Koray, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına karşılık "Bunlar mazaret değil. Masallara devam." dedi.
Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Koray, Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçında hakemlere yönelik yaptığı eleştirilerin ardından farklı sözler sarfetti.
"BEŞİKTAŞ GEÇEN YIL STATSIZ ŞAMPİYON OLDU"
Selim Koray sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe liderin 7 puan gerisinde ve kötü futbol oynuyor. Sadece bugün değil. Yıllardır kötü oynuyor. Hakemler, TFF vesaire bunlar mazeret değil. Bir golde 4 hatalımız var. Sonra da suçu hakemlere atıyoruz. Masallara devam. Seyircinin stada gitmemesi de mazeret değil. Geçen yıl Beşiktaş statsız şampiyon oldu. Bu sene de lider Başakşehir 3.000 seyirciye oynuyor." ifadelerini kullandı.
FB liderin 7 puan gerisinde ve kötü futbol oynuyor, sadece bugün değil, yıllardır kötü oynuyor, hakemler, TFF vesaire mazeret değil. pic.twitter.com/p3hFL2VXS9
— Selim Koray (@SelimKoray2012) 15 Ocak 2017 AZİZ YILDIRIM HAKEMLER HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
"BU ÜLKEDE HAKEM TERÖRÜ VAR."
"Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm siyasileri göreve çağırıyorum. Yaşanan terör olaylarından farksız bugün olanlar. Türk futbolunda hakem terörü var. Dün Aykut hoca, bugün Ümit hoca konuşuyor. Anlatıyorlar işte. Yanlış mı? Hepsi doğru konuşuyor. Bakın bu stat dolu olsaydı insanlar sahaya inerdi."
"HAKEM CAMİASINDA GRUPLAŞMA VAR."
"MHK'da gruplaşma var. Mesela bu akşamki hakem Serkan Çınar. Cüneyt Çakır tarafından hakem hocası. Hep aynı adam yani. Bunları bitirmemiz lazım."
Fenerbahçe Eski Yöneticisinden Aziz Yıldırım'a Gönderme
FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Adanaspor maçı sonrası Türk futbolundaki düzeni, hakemleri ve federasyona yönelik yaptığı eleştirilere eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Koray'dan göndermeli bir yanıt geldi.
FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Adanaspor maçı sonrası Türk futbolundaki düzeni, hakemleri ve federasyona yönelik yaptığı eleştirilere eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Koray'dan göndermeli bir yanıt geldi. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası hakemlere tepkisi