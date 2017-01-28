Fenerbahçe, Ekici ile Bakın Nasıl Anlaştı!

Mehmet Ekici, 'resmen' olmasa da artık gönülden Fenerbahçeli. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın önceki akşam yaptığı açıklamalar sonrası sarı-lacivertlilere verdiği sözü tutma tavrından geri adım atmayacağını bildiren Ekici ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Mehmet Ekici, sezon sonu 1 milyon Euro imza parası karşılığı resmen Fenerbahçeli olacak. Ekici'ye Senelik 2.1 milyon Euro garanti para verilecek. Transfer sürecinde gösterdiği 'dik duruş' nedeniyle Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'ye iki büyük jestte daha bulunacak. Ülker Stadı'nda taraftarın katılacağı törenle, tıpkı Mehmet Topuz'da olduğu gibi imza attırılacak Ekici üzerinden Beşiktaş'a mesaj verilecek. Statta imza töreni son olarak Nani'ye yapılmıştı. Aynı zamanda halen Robin van Persie'nin giydiği 10 numaranın yeni sezondaki sahibi de gurbetçi futbolcu olacak.





'EŞYA DEĞİLİM, FIFA'YA GİDERİM'



"Kararımın arkasındayım" diyen Mehmet Ekici, FIFA kozunu da yeniden dillendirdi. Yıldız futbolcu, "Bana 'mobbing' uygulanıyor. Beni bir eşya gibi görüp, itibarsızlaştırmak istiyorlar. FIFA'ya gitmeyi düşünüyorum. Başkanın izin vermesiyle Advocaat'la görüştüm. Daha sonra Muharrem Usta, Beşiktaş'la anlaştığını Fenerbahçe'ye vermeyeceğini söyledi. Sezon sonu gönlümdeki takıma gideceğim" diye konuştu. İrfan YİRMİBEŞ - AMK

Aziz Yıldırım'dan ekici açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici konusunda geçmişte yaptıkları teklifleri hatırlatan Yıldırım, futbolcunun mayıs ayı sonunda serbest kalacağını vurgulayarak, özetle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gündemimizde Ekici yoktu. Trabzonspor geldi, 'bütün oyuncularım Galatasaray'a gidiyor, Mehmet'i siz alın.' dedi. Hoca da Mehmet'i istedi. Mehmet Ekici aleyhine kamuoyunda algı operasyonu oluşturuluyor. Beşiktaş, kendisini ilgilendirmeyen oyuncunun bize gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Trabzonspor Ekici'yi 31 Mayıs'a kadar kadrosunda tutabilir ama 31 Ocak'tan sonra transfer kapanıyor. Biz oyuncuya kulübün büyüklüğünü anlattık, o da bize gelmek istediğini ifade etti. Bunu hem kendi başkanına hem de diğer arayan kulüplerin yöneticilerine söyledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar ister oynatır ister oynatmaz. Oyuncu alacaklarından dolayı TFF'ye başvuruyor, bunun karşılığında kulüp, oyuncuya, 'basına konuştu' diye 550 bin lira ceza veriyor. Oyuncu üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. Çocuğu sıkıştırıyorlar. Siyasi baskılar olacağı ailesine iletiliyor. Bu yanlış. Siz ancak 31 Ocak'a kadar onun transferi hakkında karar verebilirsiniz. Mehmet Ekici için 2 milyon avro bonservis bedeli vereceğimizi ilettik ama artık siz 31 Ocak'tan sonra karar verme yetkisine sahip değilsiniz. 'Fenerbahçe'yle aramız açılır.' deniyor. Bunları bıraksınlar, zaten açılmış açılacağı kadar."