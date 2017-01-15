Fenerbahçe Diptekileri Yenemiyor

FutbolArena - Süper Lig'in 17. haftasında ligin son sırasında yer alan Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe özellikle küme düşme potasında yer alan takımlara diş geçirmekte zorlanıyor.



Rakiplerini oyun ve organizasyon ile açmakta zorlanan Fenerbahçe'nin, kapanan rakipleri karşısında hücumda tek silahı duran toplar olunca, beklenmedik puan kayıpları yaşanabiliyor.



SON 3 SIRADAN TEK GALİBİYET



Fenerbahçe, puan durumunun son 3 sırasında yer alan takımlardan sadece Gaziantepspor'u 2-1 yenerken diğer takımlar Kayserispor ve Adanaspor'a karşı da iç sahada oynamasına rağmen sadece 2 puan alabildi.



Fenerbahçe ayrıca ligin son 5 sırasında yer alan takımlardan Alanyaspor'u da kendi sahasında yenememişti.



