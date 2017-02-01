Fenerbahçe Devre Arasında Hangi Futbolcuları Transfer Etti?

FutbolArena Detay - Süper Lig'de 2016-2017 sezonu devre arasında bir ay süren ara transfer dönemi tamamlandı. Peki Fenerbahçe bu süreci nasıl geçirdi? Kimleri transfer etti, hangi futbolcuları gönderdi? Gelin tekrar hatırlayalım...



Süper Lig'in ara transfer döneminde girişimlerde bulunduğu oyuncuları transfer etmekte zorlanan Fenerbahçe sorunlu bir dönem geçirirken almak istediği oyuncuları alamadığı gibi, kadro dışı bıraktığı isimleri de satamadı. Fenerbahçe ara transfer döneminde kimleri aldı?



Fenerbahçe ara transfer döneminde çok sayıda orta saha oyuncusu ile ilgilense de sadece bir transfer yapabildi ve Ukrayna'dan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Karavayev'i 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kanarya Mehmet Ekici'den Hernanes'e kadar çok sayıda 10 numarayı ise transfer etmeyi başaramadı. Fenerbahçe ara transfer döneminde kimleri gönderdi?



Fenerbahçe transfer yapamadığı gibi kadro dışı bıraktığı oyuncuları Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'yi de satamadı. Bu oyuncular transfer dönemi devam eden Çin gibi ülkeler dışında Avrupa Kulüplerine transfer olma şanslarını kaybetti. Fenerbahçe bu dönemde sadece genç oyuncusu Ramazan Civelek'i Büyükşehir Gaziantepspor'a kiraladı.



Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kaç para harcadı?



Fenerbahçe devre arasında transfer yapamayınca parası cebinde kaldı. UEFA'nın denetimi altında da olan Fenerbahçe devre arası dönemde sadece 100 bin euro harcamış oldu.



Süper Lig'de 4. sırada bulunan ve devre arasında da çok istenilen 10 numara transferini yapamayan Fenerbahçe'nin sezonun 2. yarısında nasıl bir oyun tarzı benimseyeceği merak ediliyor.