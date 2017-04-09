Fenerbahçe Derbiye Hazır!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Sarı Kanarya, ligde maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Akhisar Belediyespor ise haftayı 30 puanla 14. sırada kapattı.
Fenerbahçe, ligin 28. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Olcan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Custodio'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
23. dakikada Mehmet Topal'ın pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Aatif'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
30. dakikada Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde penaltı noktası önünde bulunan Robin van Persie'nin ceza sahası dışından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Lopes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
50. dakikada Kjaer'in hatalı pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi kaleci Volkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler pozisyona penaltı kararı verdi.
51. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın solundan ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lukac kornere çeldi.
60. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Van Persie'nin şutunda top penaltı noktası üzerindeki Josef'in önünde kaldı. Josef'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
66. dakikada sağ kanattan Alper'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+3. dakikada Ömer Bayram'dan topu çalan Lens'in sağ kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gitti. 3-1
KÜNYE
Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Van der Wiel xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Alper xx, Aatıf xx, Lens xx, Van Persie xx
Yedekler: Fabiano, Neustadter, Şener, İsmail, Ozan,Volkan, Sow
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xx, Kadir xx (Cikalleshi dk. 46 xx), Soner xx, Custodio xx (Larsson dk. 87 ?), Ömer xx, Olcan xx, Özer xx (Muğdat dk. 68 x), Vaz Te xxx
Yedekler: Fatih, Tolga, Orhan, Aykut
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Lopes (dk. 43 k.k.), Josef (dk. 60), Lens (dk. 90+3) (Fenerbahçe), Vaz Te (dk.51) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Van Persie, Volkan Demirel, Lens (Fenerbahçe), Lopes (Akhisar Belediyespor)
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)