Fenerbahçe Derbisini 50 Bin Kişiye Oynamak İstiyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maç için taraftarlara davette bulundu ve galibiyete inandıklarını söyledi.



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından Fernando Muslera'nın, "Galatasaray'da yılın sporcusu" ödülüne layık görülmesi nedeniyle Türk Telekom Arena'da düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, "Gelecek hafta sonu çok önemli bir maça çıkıyoruz. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile bir 90 dakikamız olacak stadımızda. Tarihte önemli zamanlar, önemli olaylar vardır. Fenerbahçe derbisi de Galatasaray için böyle." dedi.



Galatasaray'ın uzun zamandır mali sorunlarla boğuştuğunu vurgulayan Özbek, şunları söyledi:



"Bu sorunların üstesinden geliyoruz. Taraftarımızın beklediği sportif başarı da çok önemli. Benim ve yönetimimin her zaman önemsediği konulardan bir tanesi, Galatasaray'a gönül vermiş 25 milyon insanın her zaman mutlu olması. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray camiasının, herkesin derbi maç için burada olmasını istiyorum. Beraber, sırt sırta olunmasını istiyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü, camianın zor zamanlarda birleşmesinden ötürüdür. Buradaki kritik Fenerbahçe maçı için tüm taraftarlarımızı stada davet ediyorum. Derbiyi, 50 bin kişinin desteğiyle oynamak istiyoruz. Takım bu maç için çok hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Taraftar desteği de eksik olmamalı. Kimsenin Galatasaray'a küsme lüksü yok. Galatasaray bir sevda ve insan sevdalısına küsemez."



Ligde Medipol Başakşehir'e karşı alınan 4-0'lık yenilginin bir yol kazası olduğuna inandığını aktaran Özbek, "Bütün takımlarda bazen yol kazaları olur. Medipol Başakşehir maçı öyleydi. Herkes önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe derbisinin ne kadar ciddi olduğunun farkında. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Yönetim olarak biz de futbolcularımızın performansının en yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir maç olacağını söyleyebilirim. Galibiyete inanan bir takım var şu anda." diye konuştu.



Medipol Başakşehir maçı sonrası futbolcuların bir toplantı yaptığının aktarılması üzerine Özbek, "Onlar da çok üzüldüler. Normalde Galatasaray'dan beklenen bir performans değil. Derbi maça ciddiyet içinde hazırlanıyorlar ve bunu gelecek hafta pazar günü göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"Telefonlarımız internet üzerinden paylaşılmış"



Dursun Özbek, "Bundan 1,5 ay önce birileri benim telefonumu ve eşimin şahsi telefonunu internet üzerinden paylaşmış. Bununla birlikte başlayan bir taciz var. İçinde, tehdit, küfür, her şey var." dedi.



Divan kurulunun dün basına kapalı gerçekleştirilen toplantısında bu bilgiyi üyelerle paylaştığını aktaran Özbek, bunu yapan kişilerin Galatasaraylı olduğuna inanmadığını dile getirerek şöyle konuştu:



"Çünkü ben Galatasaray'ın başkanıyım. Bu şekilde taciz telefonlarını bir Galatasaraylı etmez. Burada hangi maksatla, niyetle yapıldığı konusunda endişem var. Bunu divan heyetiyle de paylaşmak durumunda kaldım çünkü hoş bir şey değil. Özel telefonların internete konup 'Arayın, taciz edin." denmesi son derece yanlış. Bunu yapan kişiler de Galatasaray taraftarı olamaz. Suç duyurusunda bulunduk ve şu anda soruşturma aşamasında. Bunu yapanlar elbet cezalarını çekecekler. Ben Galatasaray'a hizmet etmeye geldim. Son derece ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunu gölgelemek için hakaret dolu mesajları yayınlayan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum: Bu şekilde davranış bizim ananelerimizde, kültürümüzde yok. Türk insanı için son derece ayıp ve kabul edilemez şeyler. Onları yasalara havale ediyorum."