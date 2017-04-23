Fenerbahçe, Derbide Son Dakikada Güldü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 90+1. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 1-0 yenerek, bu sezon derbilerdeki başarılı performansını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 90+1. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 1-0 yenerek, bu sezon derbilerdeki başarılı performansını sürdürdü.
Türk Telekom Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, pozisyona girmekte zorlanmasına rağmen son anda bulduğu golle 3 puanı aldı. Maç boyunca Galatasaray kalesine gitmekte zorlanan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu de Souza'nın şık kafa vuruşuyla Türk Telekom Arena'da galibiyete uzandı.
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiyi de kaybetmedi. Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup ettiği Galatasaray'ı sezonun ilk yarısında da 2-0 yenen Fenerbahçe, Beşiktaş'la ise ligde 0-0 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı derbilerde 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken başka bir istatistikle de ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı ikişer derbide de kalesinde gol görmedi.
İkincilik şansını artırdı
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle 2. sıra için olan umudunu artırdı.
Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Puanını 53'e yükselten Fenerbahçe, ikinci Medipol Başakşehir'le puan farkını 4'e düşürdü.
Fenerbahçe, 4. sıradaki Galatasaray'la arasındaki puan farkını ise 4'e yükseltti.
5 yıl sonra Türk Telekom Arena'da kazandı
Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da 5 yıl sonra galip geldi.
Seyrantepe'deki statta son galibiyetini 2011-2012 sezonunda Süper Final Grubu'nda 22 Nisan 2012'de 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, tam 5 yıl sonra yine Türk Telekom Arena'da galibiyet sevinci yaşadı.
6 sezon sonra ilk
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 7 yıl sonra ilk kez bir sezondaki iki maçı da kazandı.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2009-2010 sezonunda Galatasaray'ı ligde iki maçta da mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6 sezon sonra tekrarladı.
Fenerbahçe, ligde Galatasaray'a üstünlük kurdu
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te 2-1'lik skorla yaşamıştı. Fenerbahçe, daha sonra oynanan 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a son 3 lig maçında gol şansı da tanımadı.
De Souza'dan kritik gol
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren de Souza, kritik bir dakikada fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın daha etkili oynadığı maçta 90+1. dakikada sahneye çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, şık bir kafa golüyle takımına 3 puanı getirdi.
De Souza, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 4'e yükseltti.
Van Persie ve Volkan Demirel cezalı
Fenerbahçeli futbolcular Robin van Persie ve Volkan Demirel, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki isim, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Taraftarlar büyük sevinç yaşadı
Türk Telekom Arena'ya 6 yıl sonra ayak basan Fenerbahçeli taraftarlar, galibiyeti coşkuyla kutladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, son dakikada gelen galibiyetle büyük bir sevinç yaşarken, maç sonrası futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.
Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarların Türk Telekom Arena'da yer aldığı 2 derbiyi de sarı-lacivertli takım kazanmayı başardı.