Fenerbahçe Derbide Galatasaray'ı 1-0 Yendi
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 90+1'de Josef de Souza'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki ekibin karşılaştığı derbiyi Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Josef De Souza'nın attığı golle 1-0 kazandı.
FENERBAHÇE İKİNCİLİĞE ADAY OLDU
Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, ikincilik yarışında da iddialı konuma geldi..
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53'e yükseltirken Galatasaray haftayı 49 puanla kapattı.
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