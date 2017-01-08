Fenerbahçe-Denizlispor Maçının Ardından

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Sarı Lacivertlilerin TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u 5-1 yendiği özel maçta 3 gol atan Fernandao maç sonu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın çok iyi ve faydalı geçtiğini belirten Brezilyalı forvet şunları söyledi

Ligin son döneminde üzerine katarak yolumuza devam ettik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İyi bir hazırlık maçı oldu. Umarım lig sonuna kadar böyle devam ederiz. İlk yarıda sakatlanmam benim için çok kötü oldu. Uzun dönem takımdan ayrı kaldım. Benim için hiçbir şey değişmedi. En hızlı şekilde dönmeye çalıştım .Takıma tekrar katkı sağlayacağımı biliyordum. Gol atarak katkı verince mutlu oluyorum. İkinci yarıdan beklentilerimiz büyük. Hedefimiz şampiyonluk.

Takımda santraforda tek başına kaldığının hatırlatılması üzerine, Bu üzerimde baskı yapmıyor. Potansiyelimi ve nasıl oynayacağımı artık herkes biliyor. İyi oynayan formayı alır. Bu sorunu bırakalım hocamız çözsün. Kim iyi oynarsa onu oynatır. ifadelerini kullandı.

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan maç sonrasına yaptığı açıklamada, Ciddi bir rakip ile güzel bir hazırlık maçına çıktık. Kendimizi sınamamız açısından güzel bir maç oldu. Kendi ligimizde zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Silinmiş olan 3 puanımız ve sezon başında hazırlık görmeyen bir takımız var. Çok zorlu şartlardan geldik. Daha iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğiz dedi.