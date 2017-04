Fenerbahçe'den UEFA Yapalandırma Açıklaması!

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:



Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bugün tarihli email ile gelen talep üzerine yapılan açıklamadır.



21.04.2017 tarihinde UEFA internet sitesinde yayınlanan açıklamada, halen devam etmekte olan, aralarında Kulübümüzün de bulunduğu 14 Kulübün Yapılandırma Anlaşması ("Settlement Agreement") ile ilgili güncelleme yapılmıştır.



Söz konusu açıklamada Finansal Kontrol Kurulu, İnceleme Dairesi Kulübümüzün 2016/17 sezonu için belirlenen hedeflere uyduğunu teyit etmiştir. Ayrıca, Anlaşma Uygulamasının, orijinalde öngörüldüğü gibi 2019/20 sezonu dahil olmak üzere devam edeceği belirtilmiştir.



UEFA Sitesinden yapılan açıklamanın İngilizce orjinalinin ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir.



The UEFA Club Financial Control Body (CFCB) Investigatory Chamber, headed by chief investigator Yves Leterme, has provided updates on the monitoring of the settlement agreements signed with 14 clubs.



The CFCB Investigatory Chamber further confirmed that ……………., ………….. and Fenerbahçe SK (Turkey) have complied with the targets set for season 2016/17. The settlement regime will continue to apply for season ……………………….………..; and up to and including season 2019/20 for Fenerbahçe SK, as originally foreseen.



Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.