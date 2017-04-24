Fenerbahçe'den UEFA Açıklaması
UEFA, Fenerbahçe'nin 2016/17 sezonu için belirlenen hedeflere uyduğunu teyit etti.
UEFA, Fenerbahçe'nin 2016/17 sezonu için belirlenen hedeflere uyduğunu teyit etti
Kaynak: Dunya.com
-
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!
-
Merkez Bankası: Ekonomik olarak yavaş yavaş toparlanacağız
-
Sosyal medyada dayınızı etiketleyip banka şifrenizi ele vermeyin!
-
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı