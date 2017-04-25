Fenerbahçe'den Tarihi Zafer! 3. Kez Final Four'da!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak, bu alanda bir ilki de gerçekleştirdi.



Fenerbahçe, 3. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kalma başarısını gösteren ilk Türk takımı oldu. Anadolu Efes iki kez Dörtlü Final oynama başarısı göstermişti.



Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya da ulaşmış oldu.



ZELJKO OBRADOVIC, 16. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE



Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak. (Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez)



(Sporx)