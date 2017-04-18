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Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet
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Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet

THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Panathinaikos Superfoods'u 71-58 mağlup eden sarı-lacivertli takım, 11 yıl sonra Yunan ekibini deplasmanda yenen Türk takımı oldu.

Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet

THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Panathinaikos Superfoods'u 71-58 mağlup eden sarı-lacivertli takım, 11 yıl sonra Yunan ekibini deplasmanda yenen Türk takımı oldu.

Kaynak: Dunya.com

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