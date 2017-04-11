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Fenerbahçe'den Sürpriz Stat Kararı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetim sürpriz bir karar aldı.
11 Nisan 2017 Salı 17:25
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