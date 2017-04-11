Fenerbahçe'den Sürpriz Stat Kararı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetim sürpriz bir karar aldı.

Fenerbahçe'den Sürpriz Stat Kararı

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