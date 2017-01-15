Fenerbahçe'den Sezonun En Kötü İkinci Performansı

FutbolArena Detay - Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, zirvedeki Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düşerken; maç boyunca 140 pas hatası yaparken hayal kırıklığı yarattı.



ÜST ÜSTE PAS HATALARI



Fenerbahçe'nin bu sezon bir maçta yaptığı en yüksek ikinci pas hatası sayısı olurken en son 3.haftadaki Bursaspor maçında 142 pas hatası yaparken, maçı evinde 1-0'lık skorla kaybetti.



Sarı-lacivertlilerin ligdeki son 14 maçında tek yenilgisini de Antalyaspor deplasmanında yaşarken o maçta 133 pas hatasıyla oynamıştı.



Fenerbahçe bu sezon en az pas hatasını ilk haftada 1-0 kaybettiği Başakşehir (70) maçında yapmıştı.