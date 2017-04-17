Fenerbahçe'den Onyekuru Hamlesi!

.Adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Eupen forması giyen Onyekuru'nun Celtic ile görüştüğü İskoç basınında yer aldı.



19 yaşındaki genç golcü transferiyle ilgili "Play-off maçlarının ardından kararımı açıklayacağım. Ayrılma kararı aldım ve Eupen ile bu konuda da anlaştık. Kendimi geliştirecek bir adım atmak istiyorum. Şu anda da bir kulüple görüşüyorum. Henüz çok gencim, uzun vadeli hedefim ise Premier League'de oynamak" ifadelerini kullandı.



İskoç basını Henry Onyekuru'nun Celtic'e yakın olduğunu yazarken, Fenerbahçe'nin de kendisine olan ilgisinin sürdüğünü açıkladı.



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