Fenerbahçe'den Kritik Puan Kaybı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.
Lige verilen aranın ardından Ülker Stadı'nda Adanaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahasında kritik 2 puan bıraktı ve 1 puana razı oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında 23. dakikada Magaye Nelson'un golüyle 1-0 öne geçen Adanaspor'a sarı-lacivertliler, 40. dakikada Mehmet Topal ile cevap verdi. 45+1. dakikada sahneye çıkan Ronei Rodrigues takımını bir kez daha öne geçirdi ve Adanaspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İkinci yarıda Adanaspor kalesinde baskısını artıran Fenerbahçe, 78. dakikada Jose Fernandao'nun penaltı golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe son bölümde yakaladığı net fırsatları gole çeviremedi ve 1 puanla sahadan ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 32 yaptı. Haftaya Fenerbahçe'ye konuk olacak lider Medipol Başakşehir'in ise 39 puanı bulunuyor.
Fernandao'dan gollere devam
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, üst üste 6. resmi maçında da gol attı.
Adanaspor karşısında da gol bulan Brezilyalı futbolcu, son 6 resmi maçında (3 lig, 3 kupa) rakip filelere 8 gol göndermeyi başardı.
Fernandao, bu sezon ligdeki gol sayısını ise 3'e yükseltti.
Mehmet Topal golünü attı, sakatlandı
Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Mehmet Topal, gol sevincinden 4 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında takımının ilk golünü atan Mehmet, 44. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Topsuz alanda sol arka adalesini tutarak kendini yere bırakan Mehmet, maça devam edemedi. Mehmet'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavaiev oyuna girdi.
Karavaiev ilk kez
Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaiev, ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.
Ukraynalı futbolcu, maçın 44. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu. Karavaiev etkili bir performans sergileyemedi.
Volkan Demirel, 414 dakika sonra Kadıköy'de gol yedi
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda 414 dakika sonra gol yedi.
Kadıköy'de son 4 lig maçında kalesini gole kapatan Volkan Demirel, bu istatistiğini Adanaspor karşısında sürdüremedi. Volkan, 24. dakikada Adanaspor'dan Magaye'nin golüne engel olamadı. Volkan bu golden önce son olarak 16 Ekim'de Alanyaspor maçında 59. dakikada Daniel Candeias'dan gol yemişti.
Kadıköy'de bir puan kaybı daha
Fenerbahçe bu sezon sahasında 11 puan yitirdi.
Sarı-lacivertliler ligde iç sahada çıktığı 9 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Kadıköy'deki 4 maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Bursaspor'a ise 1-0 kaybetti.
Chahechouhe ıslıklandı
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, sarı-lacivertli taraftarlarca ıslıklandı.
Maçın 64. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Faslı futbolcu, taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Özellikle ikinci yarıda çok fazla top kaybı yapan Chahechouhe, taraftarın protestosuna karşılık verdi. Kenara alınırken ıslıklanan tecrübeli futbolcu, tribünleri alkışlayarak tepkisini ortaya koydu.
Morali bozulduğu gözlenen Chahechouhe'yı yedek kulübesinde teknik direktör Dick Advocaat, teselli etti.
Fenerbahçe'den penaltı itirazı
Fenerbahçe, maçın ilk yarısında bir pozisyonda hakem Serkan Çınar'dan penaltı bekledi.
Maç 0-0 devam ederken 17. dakikada Josef de Souza, Adanaspor ceza sahasında Didi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeliler bu pozisyon sonrası penaltı kararı beklemesine rağmen hakem Çınar oyunu devam ettirdi.
Bu karar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar da hakem Çınar aleyhine uzun süre tezahürat yaptı.
Ozan Tufan stoper oynadı
Advocaat, futbolcusu Ozan Tufan'ı maçın son bölümünde stoperde oynattı.
Karşılaşmanın 79. dakikasında Neustaedter'in yerine Van Persie'yi alan Advocaat, Ozan'ı stopere çekti. Milli futbolcu kalan bölümde savunmanın ortasında Martin Skrtel'ın yanında mücadele etti.
Adanaspor'da Ramos ve Didi cezalı duruma düştü
Adanaspor'un Brezilyalı stoperleri Didi ve Mauricio Ramos, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Didi ve Ramos, Fenerbahçe maçın gördüğü kartlarla bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu iki oyuncu, sarı kart cezaları nedeniyle gelecek hafta Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'den Kritik Puan Kaybı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.