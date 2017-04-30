Fenerbahçe'den Kötü Haber

İşte Fenerabhçe'den yapılan açıklama;



Bugün, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Çaykur Rizespor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde kalecimiz Fabiano Ribeiro, maç sırasında aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve oyunu terk etmek zorunda kalmıştır.



Liv Hospital'da Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan ileri tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu tetkikler doğrultusunda tedavisine başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ